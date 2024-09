Sabiedrībā valda maldīgs priekštats, ka difterija mūs vairs neapdraud, brīdina BKUS

Visi šajā gadsimtā no difterijas mirušie bērni Latvijā nebija vakcinēti - to vidū arī 16.septembrī mirušais zēns, par kura dzīvību ārsti cīnījušies divas nedēļas, skaidro slimnīcā.

Nāvējoša vai īpaši bīstama difterija ir nevakcinētiem cilvēkiem. 2003.gadā no difterijas miris viens bērns vecuma grupā no trīs gadiem, savukārt 2005.gadā tādā pašā vecuma grupā mira divi ar difteriju sasirguši bērni. Tāpat viens bērns vecuma grupā no pieciem līdz desmit gadiem ar šādu diagnozi miris 2006.gadā.