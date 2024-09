Strupišs komentē tiesnešu deficītu Latvijā un tā sekas

Kā ziņots, pagājušajā nedēļā notikušajā valdības ārkārtas sēdē Strupišs pauda, ka tiesu vara saprot situāciju ar valsts budžetu un to, ka šobrīd valsts aizsardzība, kā arī izglītība ir prioritāra, līdz ar to tā neiebilst piedāvājumam ierobežot finansējumu tiesnešu palīgu un sekretāru atlīdzībai.

Taču ņemot vērā, ka budžets ir plānots uz četriem gadiem, Strupišs atzīmēja, ka trīs, četru gadu griezumā brīvo tiesnešu vakanču skaits varētu pieaugt no 67 līdz 150. To, kā norādīja Strupišs, ietekmēs tas, ka tuvākajos gados daudz tiesnešu došoties pensijā, kā arī tas, ka labākos tiesnešu palīgus pārvilina privātais sektors.

Strupišs norādīja, ka tiesnešu palīgi ir vieni no viszemāk atalgotajiem juristiem valstī. "Tās ir sekas tam, ka pēdējos 30 gados tiesnešu palīgiem praktiski netika pievērsta nekāda uzmanība un tikai pagājušajā gadā [alga] tika palielināta kaut cik saprātīgā robežā," sacīja AT priekšsēdētājs.

Strupišs atzīmēja, ka tiesnešu korpusa atjaunošanās ir atkarīga no kvalitatīva palīgu korpusa, jo tas esot galvenais avots tiesnešu korpusam.

Tāpat Strupišs ministriem uzsvēra, ka tiesu sistēma ir viena no tām, no kurām lielā mērā ir atkarīga valsts iekšējā un ārējā drošība. Pēc viņa vārdiem, no stabilas un spēcīgas tiesu sistēmas ir atkarīga valsts ekonomiskā konkurētspēja.