Policija pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā par nepilngadīgas meitenes pavešanu netiklībā

Vīrietis iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par mantiska rakstura noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Aizdomās turētajam vīrietim izmeklēšanas laikā veikta psihiatriskā ekspertīze, kuras laikā viņš atzīts par ierobežoti pieskaitāmu. Saskaņā ar Krimināllikuma 16.pantu, ja persona noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laikā psihisko traucējumu vai garīgās atpalicības dēļ nav bijusi spējīga visā pilnībā saprast savu darbību vai to vadīt, tas ir, atradusies ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī, tai atkarībā no nodarījuma konkrētajiem apstākļiem tiesa var mīkstināt piespriežamo sodu vai šo personu atbrīvot no soda.