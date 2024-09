Nevzļingeita Rīgā: oligarhu cīņās piedalās portāli “jauns.lv” un “kompromat.lv”; Avenam piedāvāts nopirkt skandalozo saraksti

Vēl ticamāku versiju, ka Ņevzļins bija iepriekš informēts par Savina aktivitātēm, padara fakts, ka Savina un Jākobsona dibinātā biedrība "Bonum Publicum" pagājušajā gadā saņēma 22 tūkstošu eiro ziedojumu no Lietuvā reģistrētā "Cooperation for Democracy" fonda. Informācija tā mājaslapā liecina, ka 1,7 miljonus eiro pērn apgrozījušā fonda dibinātājs ir Ņevzļins.

Savins, kurš 2015.gadā Latvijā ieradās kā politiski vajāts bēglis, vēlāk iemācījās latviešu valodu un nupat naturalizējās, apgalvo, ka pret Avenu vēršas tikai tāpēc, ka uzskata viņu par piektās kolonnas pārstāvi, un kategoriski noraida komunikāciju ar Ņevzļinu. Par viņa fonda ziedojumu Savins neesot zinājis , jo "Bonum Publicum" biedrībā esot tikai darbinieks – valdē ir Jākobsons. Arī to, kurš ir anonīmais ziedotājs no Šveices, kas Savina vadītajai asociācijai AREM pērn atvēlējis 47 tūkstošus eiro, viņš nezinot.

No "de facto" piedāvājuma apskatīt saraksti, kurā ir pieminēts, Savins atsakās: “No vienas puses FSB, lobisti Avena – FBK, no otras puses, piemēram, Savins. Man viss skaidrs. Man viss skaidrs! Es redzēju, ka ir FSB provokācija, es redzēju, ka ir Avena lobisti, es redzēju, ka tā ir specoperācija FSB. Par Nevzļina kungu es nezinu arī, bet gaidām atbildes no prokuratūras un no tiesas. Kad būs atbildes, būs diskusijas priekšmets. Šobrīd vispār priekšmeta nav. Bet es redzu un man ļoti patīk, ka Avena kungam – sveiki, "privet", Pjotr! – ka Avena kungam ļoti nepatīk mūsu darbs."