Ukraiņi naktī uz pirmdienu notriekuši 67 krievu "šahedus"

"No Krievijas pilsētu Kurskas, Jeiskas un Orlas rajoniem iebrucēji raidīja šahedus, no okupētās Krimas - ballistisko raķeti "Iskander-M", no patlaban okupētās Zaporižjas apgabala daļas gaisa telpas - vadāmo avioraķeti H-59/69 un no gaisa telpas virs Melnās jūras - pretradaru raķeti H-31P," teikts paziņojumā.