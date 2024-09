VIDEO "Aiz priekškara": propagandisti jūsmo par Trampu un kodoltriecieniem Londonai un Varšavai

Pasaules uzvarētāji un kodolpavēlnieki

Kremlis, šķiet, nav ilgi lauzījis galvu par to, kā atbildēt Rietumu potenciālajai atļaujai Ukrainai dot triecienus ar tālas darbības raķetēm pa Krievijas teritorijā esošajiem militārās infrastruktūras objektiem. Atbilde, protams, ir kodolieroči. 25.septembrī Putins paziņoja par izmaiņām Krievijas kodoldoktrīnā. Proti, turpmāk jebkura agresija, ja to veikusi valsts, kurai nav kodolieroču (lasi, Ukraina), bet sadarbībā ar valsti, kurai ir kodolieroči, tiks uzskatīta par eksistenciālu draudu Krievijai un uz to atbilde būs kodolieroču pielietošana no Krievijas puses.