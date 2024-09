Vīrieša sabraukšana pie Babītes stacijas: atklātas jaunas detaļas

Vilciens aptuveni viena kilometra attālumā no Imantas stacijas sāka signalizēt vairākas reizes pēc kārtas. To apstiprina arī kāda pasažiere: "Biju tajā vilcienā. Nabaga vadītājs. Mēģināja ar signālu brīdināt to cilvēku, bet tomēr tas viss notika. Tāpēc, visticamāk, cilvēks pats to izdarīja, ja nereaģēja uz ļoti skaļu un ilgu vilciena signālu."