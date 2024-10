Deputāts Pučka nekomentē kolēģu prasību pierādīt valsts valodas zināšanas

Pučka pēc ceturtdienas Saeimas sēdes uz aģentūras LETA jautājumiem par to, vai izteiktās deputātu šaubas par viņa latviešu valodas zināšanām ir pamatotas, izvēlējās neatbildēt.

LETA jau vēstīja, ka runātīgāks par savām valsts valodas zināšanām bija otrs Saeimas deputāts no partijas "Stabilitātei" Jefimijs Klementjevs, kurš norādījis, ka latviešu valodu zina, bet no Saeimas tribīnes un komisiju sēžu laikā nerunā, jo viņam nepatīkot to darīt.