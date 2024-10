Eiropā katra vienpadsmitā nāve saistīta ar alkoholu. Pārdomā savas attiecības

Papildus fiziskajai ietekmei alkohols veicina arī plašākas sabiedrības problēmas. Kā liecina dati, alkohola lietošana ir viens no galvenajiem vardarbības, tostarp seksuālās un ar dzimumu saistītas vardarbības, ceļu satiksmes negadījumos zaudēto dzīvību, kā arī gūto traumu un citu kaitējuma veidu faktoriem, kas ietekmē ne tikai pašus alkohola lietotāju, bet arī viņu ģimenes un kopienas. Aplēses liecina, ka Latvijas valsts budžetam un ekonomikai ar alkohola lietošanu saistītās tiešās un netiešās izmaksas ir no 439,9 līdz 602,2 miljonu eiro apmērā jeb 1,3-1,8% no iekšzemes kopprodukta, norāda PVO pārstāvniecība Latvijā.