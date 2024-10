Nākamgad garantēto minimālo ienākumu slieksni plāno celt par 15 eiro

Satversmes tiesa (ST) pērn rudenī atzina GMI slieksni par neatbilstošu no 2025.gada 1.janvāra. Veicot aprēķinus, ST secināja, ka GMI pabalsts kopā ar pārtikas komplektiem nesasniedz vienas personas pārtikas groza izmaksas, bet zupu virtuves un brīvpusdienas skolēniem nav pieejamas ikvienai trūcīgai personai. Tā kā GMI pabalsts primāri nesedz pat izdevumus par pārtikas grozu, to nevarot uzskatīt par pietiekamu arī apģērba iegādei. Tāpat ST vērtējumā, nevar uzskatīt, ka visām trūcīgām personām būtu nodrošināts atbalsts apģērba iegādei, jo netika sniegta informācija par pieejamo atbalstu pašvaldībās.

Lai izpildītu ST spriedumu, Labklājības ministrija (LM) rosina GMI ienākumu slieksni no 20% palielināt līdz 22% no ienākumu mediānas. Attiecīgi 2025.gadā GMI pieaugtu no 151 eiro līdz 166 eiro.