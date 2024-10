Kokmateriālu plūsmas digitalizācija meža nozarē uzlabo biznesa iespējas

Arī no augoša meža puses notiek centieni ieviest tehnoloģijas, bet mērot var tikai apmēram aprēķināt biomasu un saskaitīt stumbrus. “Tas nebūs precīzs mērījums koksnei, kas aiziet pārdošanā, jo no koka, no vesela stumbra, apakšējā daļa ir zāģbaļķi, augšējā – papīrmalka vai tehnoloģiskā koksne, malka,” bilst Kalmuks. “Tāpēc mēs nozarē arvien vairāk runājam par to, ka mērījums ir jāveic vienreiz un pie klienta. Tas, kas notiek mežā, kad tiek pārdotas cirsmas, parasti tā ir dastošana – tiek mērīti koku caurmēri cilvēka krūšu augstumā, tad no tā uz pieņēmumu pamata tiek aprēķināts, cik varētu būt viena vai otra lietderīgā koksne. Taču daudz kur Ziemeļvalstīs veiksmīgi strādā arī tirdzniecības veids, ka meža īpašnieks vai viņa vārdā nolīgst kompāniju, un visa dokumentu ķēde, sākot no meža, iziet līdz rūpnīcai vai rūpnīcām, un īpašnieks saņem pretī testēšanas pārskatus jeb uzmērīšanas aktus, kur ir precīzs apjoms, ko viņš ir piegādājis. Gan apjoms, gan kvalitāte, gan šķiras, gan brāķi un viss – rēķins apmaksai gatavs!