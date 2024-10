Polija plāno legalizēt viendzimuma pāru civilās savienības

Polijas premjerministrs Donalds Tusks, nākot pie varas, apsolīja nekavējoties iesniegt civilās savienības likumprojektu. Taču solījuma izpilde aizkavējās, jo nācās par to vienoties ar konservatīvajiem koalīcijas partneriem.

Likumprojekts attiecas uz divām personām neatkarīgi no to dzimuma, kas noslēdz civilās partnerattiecības dzimtsarakstu nodaļā. Likumprojektā arī iekļauts noteikums par to viendzimuma pāru savienību legalizēšanu, kuri noslēguši laulību saskaņā ar citas valsts tiesību aktiem. Pašlaik Polija neatzīst šādas viendzimuma laulības, pat ja tās noslēgtas citā Eiropas Savienības (ES) valstī.