"Pilnīgs murgs!" Agritas Bindres mīļotais alkohola reibumā ierodas pēc savām mantām

Pirms neilga laika tapa zināms, ka Agrita noņēmusi saderināšanās gredzenu. Kā vienu no iemesliem šim solim Agrita minēja mīļotā Jāņa neizlēmību, bet nu atklājies, ka viņa pamanījusi vēl kādu "sarkano karogu", ar ko jau reiz bija saskārusies attiecībās ar bijušo vīru.

"Ne velti es noņēmu to saderināšanās gredzenu. Patiesība ir tāda, un es to negribēju skaļi atzīt un pateikt, bet šodien jau to varēja redzēt," teic Agrita, norādot, ka sarunas nav virzījušās tā, kā viņa vēlētos, jo Jānis neatbrauca skaidrā prātā.