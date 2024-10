"Straume" triumfē animācijas filmu festivālā Losandželosā

Līdz šim filma ieguvusi 16 starptautiskas balvas - otrdien, 22.oktobrī, tā triumfēja animācijas filmu festivālā "Animation is Film" Losandželosā, kur ieguva galveno žūrijas balvu.

Matīsa atzīmē, ka gandrīz divus mēnešus Zilbaloža animācijas filma ir Latvijas kinoteātros apmeklētāko filmu topa augšgalā. Filma kinoteātros un demonstrēšanas vietās pulcējusi jau 100 000 skatītāju, tādējādi kļūstot par vienu no populārākajām pašmāju filmām uz lielajiem ekrāniem kopš neatkarības atjaunošanas.

Savukārt no nākamās nedēļas sāksies "Straumes" izrādīšana kinoteātros citur pasaulē - 30.oktobrī gaidāma pirmizrāde Francijā, no 4.novembra filmu rādīs Islandē, 7.novembrī sekos demonstrēšana Itālijā, bet no 22.novembra filmu demonstrēs Ziemeļamerikā. Tuvāk Ziemassvētkiem tā nonāks kinorepertuārā Benilukss valstīs, Vācijā un Austrijā.