Ķīnas hakeri uzbrukuši Trampa un Vensa mobilajiem tālruņiem

Vēl nebija zināms, vai un kādi dati var būt nozagti, bet ASV amatpersonas veic izmeklēšanu, sacīja abi ziņu avoti, kas sarunā ar ziņu aģentūru "Associated Press" (AP) vēlējās saglabāt anonimitāti, jo nebija pilnvaroti publiski apspriest notiekošu izmeklēšanu.

ASV amatpersonas uzskata, ka Tramps un Venss ir starp vairākiem cilvēkiem, kuru tālruņu numuriem uzbrukuši hakeri , un uzskata to par daļu no lielākas kiberspiegošanas kampaņas, kuru uzsākusi Ķīna.

Laikraksts "The New York Times" kā pirmais ziņoja, ka hakeri uzbrukuši Trampam un Pensam un ka viņu kampaņu par to pagājušajā nedēļā informēja ASV amatpersonas.