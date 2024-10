VIDEO Polittehnologu lekcijas un algas valdei – kur naudu tērē Saeimā netikušās partijas

Identitāti un sadarbības modeli ir mainījusi arī apvienība "Attīstībai/Par!", kas vēlēšanās palika tieši zem piecu procentu barjeras. Apvienība ir pārsaukta par "PLI" un funkcionē tikai tāpēc, lai saņemtu valsts finansējumu, kas tiek sadalīts starp partijām "Latvijas attīstībai" un Kustību "Par!", 1/13 daļu no naudas iedodot arī apvienības mazākajai partnerei – partijai "Izaugsme". Vēlēšanās partijas startē atsevišķi, un, saskaņā ar noteikumiem, kas regulē valsts finansējuma izmantošanu, nestartējot kā apvienība, EP vēlēšanu kampaņā izmantot no budžeta nākušo naudu tās nedrīkstēja.

Un tad, kad pienāca laiks atmaksāt visus šos rēķinus, mēs sapratām, ka varbūt tā mūsu darbība, lai piesaistītu ziedojumus un biedra naudas tieši no valdes un no kampaņas vadības grupas nebija tik aktīva, kā mēs to sākotnēji bijām plānojuši. Līdz ar to vajadzēja arī vairāk pašiem iesaistīties un ziedot, un maksāt biedru naudu, cik nu katrs to varēja atļauties." Pašvaldību vēlēšanās, kas notiks nākamgad, valsts finansējumu gan noteikumi ļauj izmantot arī faktiski izjukušu apvienību partijām.