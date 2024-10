VIDEO ZM joprojām ar valsts naudu uztur zemnieku biedrības

Vides sargi šonedēļ cēla trauksmi, ka Zemkopības ministrija, grozot noteikumus par koku ciršanu un vēlas slepus vērst plašumā kailcirtes. Bet TV3 raidījums "Nekā personīga" (NP) šonedēļ par vēl kādu ātru ideju, ko ZZS politiķi gribēja izkārtot, grozot kādu likumu Saeimā. To pētot, NP nonāca pie secinājuma, ka joprojām katru gadu no valsts budžeta apmaksājam dažu izredzētu lauksaimnieku sabiedrisko organizāciju pastāvēšanu. Par to tieši NP sāka publiski runāt pirms vēl kritiku savā revīzijā šai praksei izteica Valsts kontrole (VK).