VIDEO Vidzemes sakoptāko mežu īpašnieku pieredze: Uno Anže, Reinis Picka un Andrejs Kalniņš

Latvijas Meža īpašnieku biedrības rīkotajam konkursam “Sakoptākais mežs”, kurš notiek jau astoto gadu, šogad ir saņemti 20 pieteikumi no Gulbenes, Ogres, Tukuma, Cēsu, Krāslavas, Ventspils, Augšdaugavas, Dobeles un Jēkabpils novadiem – interesi par konkursu ir izrādījuši mežsaimnieki teju no visas Latvijas.

Izvērtējot visus konkursam iesniegtos pieteikumus, žūrija ir izvirzījusi desmit meža īpašumus, kas turpina cīņu par Sakoptākā meža titulu.

Konkursa otrajā kārtā iekļuvis Arnis Gailis un Andrejs Kalniņš no Ogres novada, Artūrs Akmens no Jēkabpils novada, Diāna Leikuse no Augšdaugavas novada, Ilze Stabulniece no Krāslavas novada, Uno Anže no Gulbenes novada, Reinis Picka no Cēsu novada, Harijs Zentelis no Dobeles novada, Gints Nordens no Tukuma novada, un Dāvis Zelmenis no Ventspils novada.