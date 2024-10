Latvijā pašlaik 1106 bērni gaida adopciju

Kopumā datubāzē pašlaik reģistrētas 29 nevalstiskās organizācijas no visas Latvijas - 11 no Kurzemes, septiņas no Vidzemes, kā arī piecas no Zemgales un 12 no Rīgas un Pierīgas. Projekta īstenotājas norādīja, ka gaida lielāku atsaucību no Latgales, jo pagaidām datubāzē no šī novada pārstāvētas vien divas nevalstiskās organizācijas.