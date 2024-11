Pētījumā 55% cilvēku piekrīt, ka darba vidē būtu vairāk jāatbalsta sievietes menopauzes laikā

Aptaujas mērķis bija noskaidrot Latvijas darbinieku viedokli par to, vai būtu nepieciešams vairāk atbalstīt sievieti menopauzes laikā arī darba vidē, piemēram, piedāvājot elastīgu darba laiku.

To, ka atbalsts noteikti būtu nepieciešams, apstiprināja 23% respondentu, savukārt atbildi "drīzāk jā" izvēlējās 32% aptaujāto.

Aptauju pētījumu kompānija "Kantar" veica laikā no šī gada 22. līdz 24.oktobrim, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 800 iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 65 gadiem. To vidū bija 543 algoti darbinieki.