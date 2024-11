LUA brīdina: Prostatas vēža slimnieku skaits pasaulē varētu dubultoties līdz 2040. gadam

Augstos mirstības rādītājus tiešā veidā ietekmē vīriešu ieradums izvairīties no savlaicīga ārsta apmeklējuma, tāpēc asociācijā aicina savlaicīgi veikt PSA asins analīzi, kas vīriešiem vecumā no 50 līdz 75 gadiem divas reizes gadā ir valsts apmaksāta. Savukārt vīriešiem, kuriem ģimenē ir novērotas priekšdzedzera vēža saslimšanas, bezmaksas pārbaude pieejama jau no 45 gadu vecuma.