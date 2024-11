VIDEO Raidījums: Latvijas iedzīvotāju ārstēšanai ārzemēs nauda nav paredzēta

Un arī pieaugušo ārstēšanai līdzīgās situācijās palīdzību sniedz citās dalībvalstis. To saskaņo ar Nacionālo veselības dienestu, kas izdod speciālu S2 veidlapu un arī apmaksā rēķinus. Taču ar to apmaksu neiet tik gludi, un Latvija septembrī nebija apmaksājusi citu valstu piestādītos rēķinus 32 miljonu eiro apmērā, no kuriem trešdaļa jānomaksā šogad. Piektdaļa no šīs summas (6,62 mlj) ir jau minētā plānveida palīdzība. Vēl 39% (12,66 mlj) veido neatliekamās palīdzības pakalpojumi, kas sniegti Latvijas iedzīvotājiem citviet Eiropā. Savukārt 40% (12,82 mlj) jāmaksā par veselības aprūpes pakalpojumiem tiem, kuri dzīvesvietu deklarējuši kādā citā Eiropas valstī.