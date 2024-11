Pētnieks: Trampa ievēlēšana varētu būt pozitīvs faktors, lai Ukraina atgūtu savu suverenitāti

LATO valdes loceklis atzīmēja, ka, pēc demokrātu domām, valstij klājas labi, ja valsts vairāk regulē, vairāk iejaucās un vairāk gādā par indivīdiem, bet republikāņi iestājas par to, ka nepieciešama mazāka regulēšana, dodot indivīdiem vairāk brīvību, iespēju rūpēties par sevi, attīstīt sevi sociāli, ekonomiski un arī gādāt par savām politiskajām tiesībām. Šrāders skaidroja, ka republikāņi ir pret regulēšanu, pret nodokļiem un to mazināšanu, kas vienmēr ir bijis korporāciju interesēs. Savukārt no otras puses demokrāti iestājas par to, ka ir jāaizsargā sociāli neaizsargātas personas, ko var izdarīt ar lielāku nodokļu slogu uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Eksperta ieskatā jautājums ir par to, uz kuru pusi slieksies neizlēmušie vēlētāji.