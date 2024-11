Kā 90. gadu zvaigzne kļuva par planētas bagātāko aktrisi?

Filmu industrijā ir retums būt veiksmīgi pelnošam aktierim, saglabājot anonimitāti. Šī noslēpumainā aktrise ir Džeimija Gerca (53), pazīstama ar lomām 80. un 90. gados tādās filmās kā "Pazudušie zēni", "Twister" (Viesulis) un komēdijseriālā "Square Pegs" (Nederīgie). Pēdējā loma, ko atveidojusi Džeimija, ir 2016. gada komēdijā "This is US" (Tie esam mēs).