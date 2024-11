"Melošana ir nepieņemama." "Apvienotā saraksta" deputāti aicina Siliņu nomainīt aizsardzības ministru

Kā aģentūrai LETA pavēstīja opozīcijā esošā AS, frakcijas deputāti uzskata, ka ministrs neesot spējis atzīt nepatiesas un pretrunīgas informācijas sniegšanu Gaigalavā nokritušā Krievijas kaujas drona lietā.

"Melošana ir nepieņemama un grauj uzticību valsts pārvaldei un jo īpaši Latvijas bruņotajiem spēkiem, tāpēc ministram jāuzņemas par to pilna atbildība," teikts AS paziņojumā.

"Pēc sarunas ar ministru diemžēl secinājām, ka situācija ir daudz sliktāka, nekā mums likās. Konstatējām, ka, ministra paša vārdiem runājot, viņa spēja teikt taisnību ir ierobežota. Kas vēl ļaunāk, ministram ir ierobežota iespēja saprast, cik tas ir slikti," izteicies AS Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars.

Savukārt AS valdes līdzpriekšsēdētājs Edvards Smiltēns uzskata, ka ministrs, kurš krīzes situācijās nav spējīgs teikt patiesību un kuram trūkst izpratnes par Latvijas aizsardzības nozares stratēģisku un drošības situācijai atbilstošu attīstību, vājina Latvijas aizsardzības un drošības spējas.

Starp šādām problēmsituācijām AS Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars bija minējis Krievijas drona ielidošanu Latvijā, "militarizētās tēlniecības kompozīciju" pie Ādažu bāzes Kadagā un citas.

AS Sprūdu uz tikšanos bija aicinājis vairākas reizes, vienlaikus sociālajos tīklos izvēršot polemiku, ka aizsardzības ministrs no tikšanās it kā izvairoties, nedēļām ilgi aizbildinoties ar laika trūkumu.