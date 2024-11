Putins pirmo reizi komentē ASV prezidenta vēlēšanu iznākumu

Raidījumā Putins atzinis, ka sākotnēji cilvēki par Trampu izteikušies, ka viņš galvenokārt ir uzņēmējs un maz saprot no politikas. "Viņa uzvedība atentāta mēģinājuma laikā mani pārsteidza. Viņš ir drosmīgs cilvēks. [..] Kas attiecas uz politiku, tad pirmajā ievēlēšanā man radās iespaids, ka viņš tiek vajāts no visām pusēm - viņam nebija kustības brīvības," sacīja Krievijas prezidents.

"Man nav kauns viņam piezvanīt. Es to vienkārši nedaru, jo Rietumvalstu līderi iepriekš man zvanīja gandrīz katru nedēļu un tad pēkšņi pārtrauca. Nu, viņi to nevēlas, un viņiem tas nav vajadzīgs. Kā redzam, esam dzīvi un veseli, attīstāmies, virzāmies uz priekšu. Ja kāds no viņiem vēlas atsākt kontaktus, es vienmēr esmu teicis un gribu atkārtot, ka mums nav nekas pret to," sacīja Putins, atbildot uz jautājumu, kā viņš reaģētu, ja Tramps pirms inaugurācijas zvanītu un piedāvātu tikties.