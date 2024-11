Politologs: Pašlaik netiek nopietni domāts par "Progresīvo" nomaiņu valdībā

Rozenvalds atsaucās uz neseno Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) interviju žurnālam "Ir", norādot, ka premjere gaida aktīvu darbību kā no satiksmes, tā aizsardzības ministra.

Politologs norādīja, ka šajos jautājumos "būtu dīvaini, ja no Ministru prezidentes nedzirdētu kritiku". "Sabiedrība acīmredzami ir satraukta gan par "Rail Baltica", gan par "airBaltic" (..). Līdz ar to no viņas [premjeres] puses ir pilnīgi normāli, ka ir jābūt reakcijai, bet tā reakcija, ar ko man pēdējā laikā bijusi iespēja iepazīties, neliecina, ka (..) "Progresīvos" valdībā nomainīs," viņš sacīja.