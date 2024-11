Valsts kontrole mudina mērķtiecīgāk plānot Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļu izlietojumu

Revīzijā KEM sniegti četri ieteikumi. Viena ieteikuma mērķis ir panākt, lai visi EKII pasākumi tiktu atlasīti, balstoties uz izmaksu efektivitātes aprēķiniem. Otrs ieteikums ir vērsts uz to, lai izmaksu efektivitāte atlasītajos prioritārajos EKII pasākumos uzlabotos vismaz par 30%, salīdzinot ar līdzšinējo izmaksu efektivitāti. Trešais ieteikums ir mērķēts uz to, lai no EKII finansējuma apmaksājamo administrācijas izdevumu apmērs nepārsniegtu 7% no EKII projektu konkursos izmaksātā finansējuma gadā. Savukārt no emisijas kvotu izsolēm iegūtos līdzekļus revidenti iesaka izlietot vidēji trīs gadu laikā.