Starptautiskā reitingu aģentūra "Fitch" Latvijas kredītreitingu līmeni saglabā nemainīgu

Latvijas kredītreitinga nākotnes novērtējuma izmaiņas "Fitch" skaidro ar to, ka vidējā termiņā Latvijas ekonomikas izaugsme nominālā izteiksmē būs lēnāka par aģentūrā iepriekš prognozēto, ņemot vērā ģeopolitiskās situācijas ietekmi, kā rezultātā valsts budžeta deficīts vidējā termiņā būs lielāks, izraisot vispārējās valdības parāda līmeņa pret iekšzemes kopproduktu (IKP) pakāpenisku pieaugumu.

Saskaņā ar "Fitch" prognozēm Latvijas vispārējās valdības budžeta deficīts 2025.gadā sasniegs 3% un 2026.gadā - 2,9% no IKP, kas atbilst Latvijas Fiskāli strukturālajam plānam 2025.-2028.gadam. Lai gan prognozētais deficīts kopumā atbilst līdzīga kredītreitinga valstu rādītājiem, tas pārsniedz "Fitch" 2023.gada jūlijā publicēto deficīta prognozi, kad aģentūra noteica pozitīvu Latvijas kredītreitinga nākotnes novērtējumu. Aģentūra sagaida, ka valsts parāds attiecībā mēreni pieaugs no 45% 2023.gadā līdz 48,7% no IKP 2026.gadā, pārsniedzot pirms globālās pandēmijas novēroto līmeni. Taču, neraugoties uz šo pieaugumu, aģentūra prognozē, ka Latvijas valsts parāds joprojām būs zemāks par līdzīga kredītreitinga valstu rādītājiem.