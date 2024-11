VIDEO Pastkastēs iekrīt iepriekš neredzēta "Rīgas Avīze". Kāda tai saistība ar "Jauno vienotību"?

"Es domāju, ka tā doma šeit ir bijusi, ieraugot šādu virsrakstu, lai cilvēks uzreiz nenomet to avīzi malā, jo tomēr pret "Vienotību" daudziem sabiedrībā ir jau tāds ļoti pozicionēts viedoklis. Līdz ar to viņi pat varbūt nesāktu lasīt un šādā ziņā tā, protams, ka ir maldināšana, jo vienīgā oficiālā norāde, ka šis nav gluži Rīgas izdevums vai neatkarīgs izdevums, ir pašās beigās un cilvēks var pat nesaprast, kā to interpretēt. Tā nav pati mikroskopiskākā norāde, ko esmu redzējusi priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, bet to arī nevar saukt par tādu korektu sabiedrības informēšanu par to, kas ir tas, ar ko viņiem ir darīšana," skaidro domnīcas "Providus" direktore Iveta Kažoka.