PTAC nespēj apturēt brīnumaino līdzekļu tirgotāju

Raidījuma "de facto" eksperimenta dalībnieks vērsies pie tirgotāja vērsās ar jautājumu, kā tikt vaļā no muguras sāpēm. Risinājumu "konsultants" rod bez garas iztaujāšanas un diagnozes noskaidrošanas: viņu līdzeklis spēj pārtraukt sāpes, it īpaši, ja to dzer ilgstoši. Viena mēneša deva ir četras pudelītes, kas kopā maksā 56 eiro. Konsultants iesaka devu dubultot. Un cilvēki maksā. Kāds – 50 eiro, cits – 80. Nākamreiz izplatītāji sola ierasties tuvāk pavasarim. Tagad pošas uz Lietuvu.