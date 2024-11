Partijas domā, kā cīnīties par krievvalodīgo rīdzinieku balsīm

LPV sarakstā būšot vismaz trīs bijušie Saeimas deputāti no "Saskaņas" – arī Vitālijs Orlovs un Sergejs Dolgopolovs, stāsta Klementjevs. Viņš gan uzskata, ka ar kolēģiem sarakstam piesaistīti nevis krievu vēlētāju pievilināšanai, bet gan kā nozaru speciālisti: "Piekrītu, ka 30 procenti vēlētāju ir no jauktām ģimenēm, viņi ģimenē runā krieviski, tas nav noslēpums. Un protams, ka Šleseram šāda ir ļoti liela daļa, varbūt vairāk nekā puse vēlētāju. Bet, kā pierādīja mūsu iepriekšējās vēlēšanas, tai momentā, ja mēs runājam par saimnieciskiem jautājumiem, pieņemsim, kā Nils uzvarēja... Nils uzvarēja ne ar karogu nacionālo, viņš uzvarēja ar to, ko viņš iepriekšējā savā posmā varēja pierādīt, ka viņš to var. Bet tai momentā, kad viņš to nevarēja pierādīt, ka viņš var saimnieciski izvilkt un sākās tās problēmas, tad vēlētāji nobalsoja par pilnīgi citām partijām un ievēlēja citus pārstāvjus."