"Šeit nav nekādi joki." Abu Meri sola stigri vērsties pret negodprātīgiem medikamentu nozares uzņēmējiem

Jau vēstīts, ka no nākamā gada spēkā stāsies jaunais zāļu uzcenojuma modelis.

Tāpat tas paredz ieviest recepšu apkalpošanas maksu, "lai stiprinātu farmaceita lomu un kompensētu aptiekām ieņēmumu kritumu". Iedzīvotājiem no savas kabatas būs jāsedz 75 centi par recepti, bet vēl 75 centus lielajām aptiekām par katru receptes apkalpošanu samaksās valsts, bet vienīgajām aptiekām apdzīvotās vietās valsts piemaksās 1,75 eiro.

VM paudusi, ka jaunais uzcenojumu modelis "paredz atteikties no necaurspīdīgās procentuālās pieejas uzcenojuma mehānismā lieltirgotavām un aptiekām, kas var motivēt aptiekās pārdot pacientiem dārgākus medikamentus, nevis līdzvērtīgas efektivitātes zāles, kas ir lētākas". Tā vietā no nākamā gada aptiekām tiks ieviests fiksēts uzcenojums visām kompensējamajām zālēm un recepšu zālēm par iepakojumu neatkarīgi no cenas lieltirgotāvām un fiksētu uzcenojumu trīs cenu grupās.