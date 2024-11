Dienu pēc tūristu kuģa nogrimšanas Sarkanajā jūrā atrasti četri bojāgājušie

Līdz šim kopumā ir izglābti 33 cilvēki, bet septiņi no tiem otrdienas vakarā joprojām bija pazuduši.

Iestādes vēl nav atklājušas upuru identitāti. BBC rīcībā ir informācija, ka divi no pazudušajiem ir Lielbritānijas pilsoņi.

Saskaņā ar Sarkanās jūras gubernatora ģenerālmajora Amra Hanafi teikto kuģis nogrima piecu līdz septiņu minūšu laikā. Viņš sacīja, ka daži cilvēki nav spējuši izkļūt no kajītēm.

Kuģis "Sea Story" sestdien, dodoties piecu dienu niršanas braucienā, izbrauca no ostas netālu no Marsalamas. Tiek uzskatīts, ka naktī uz svētdienu to bija skāris spēcīgs vējš. Ēģiptes Meteoroloģijas pārvalde bija brīdinājusi par augstiem viļņiem Sarkanajā jūrā un ieteica svētdien un pirmdien nedoties jūrā.