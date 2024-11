Žagars labo savu Eirolīgas rezultativitātes rekordu

Žagars, maču sākot starta pieciniekā, laukumā pavadīja 27 minūtes un 19 sekundes, kuru laikā realizēja divus no četriem divpunktu metieniem, divus no trīs tālmetieniem un sešus no astoņiem soda metieniem. Tāpat latvietis izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, vienreiz kļūdījās, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja septiņas piezīmes un iekrāja visvairāk efektivitātes koeficienta punktus komandā (21).