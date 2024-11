Šodien Kurzemē iedegs Ziemassvētku egles un darbosies svētku tirdziņi

Kuldīgā šodien notiks ziemas festivāls "Notici brīnumam". No plkst.9 līdz 16 darbosies Liepājas ielas Dāvanu tirdziņš. No plkst.12 līdz 15 pie Kuldīgas kultūras centra "Svētki Ledus pilī". No plkst.12 līdz 15 pilsētas laukumā notiks Kurzemes "Ziemas kausa" autosprinta prezentācija. No plkst.12 līdz 18.30 Rātslaukumā bērnus gaidīs "Svētku vilcieniņš". Plkst.15.30 Kuldīgas Sv. Annas baznīcā Ērika Eglīša autorkoncerts "Gaisma debesīs līst", kurā piedalās kultūras centra sieviešu koris "Gaisma" un jauniešu koris "Lai top!", Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas koris "Skani" un solisti, tiks vākti ziedojumi Ukrainas atbalstam. Plkst.17 Rātslaukumā un Liepājas ielā notiks "Ziemīgi koša vizīte pie eglītes" ar pārsteigumiem un Ziemassvētku vecīša viesošanos.