Tramps un pretrunīgi vērtētais "Projekts 2025"

Homans un Millers robežu sardzē

Millers ir viens no ilggadējākajiem Trampa padomniekiem un faktiskais autors daudzām no viņa idejām imigrācijas jautājumā, tostarp par vērienīgāko nelegālo imigrantu izraidīšanas operāciju ASV vēsturē, ko viņš iecerējis sākt tūlīt pēc stāšanās amatā. Milleram piedāvātais amats neprasa apstiprināšanu Senātā, un viņš būs viens no jaunievēlētā prezidenta līdzstrādnieku tuvākā loka.

"Amerika ir priekš amerikāņiem un vienīgi amerikāņiem," vienā no Trampa priekšvēlēšanu mītiņiem uzsvēra Millers, kura vadītā nevalstiskā organizācija "America First Legal", ko viņš dibinājis kā pretsvaru Amerikas Pilsonisko brīvību savienībai (ACLU), bija reģistrēta kā viena no "Projekta 2025" konsultatīvajām organizācijām, kamēr pats Millers nelūdza to no saraksta svītrot, jo tas piesaistot negatīvu uzmanību.