Rimšēvičs pārsūdz spriedumu Covid-19 vakcinācijas sertifikāta viltojuma lietā

Rezultātā e-veselības sistēmā tika ievadīta nepatiesa informācija par to, ka Rimšēvičs it kā ir vakcinēts pret Covid-19. Apzinoties, ka vakcinācijas sertifikāts ir viltots, viņš to izmantojis un brīvi pārvietojies Covid-19 infekcijas izplatības laikā.