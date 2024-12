Kovids turpina pļaut dzīvības. Miljoniem iegādāto vakcīnu noraksta

Latvijai līdz šim piegādāti 9,7 miljoni vakcīnu devu pret Covid-19 infekciju, no tām savakcinēta ir trešā daļa. Pārējais – utilizēts vai ziedots citām valstīm, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "De facto". Tai pašā laikā, kovids turpina pļaut cilvēku dzīvības, bet riska grupas, kam rekomendē vakcinēties reizi sezonā, to dara kūtri – šogad to izdarījuši 5 % no mērķa grupas.