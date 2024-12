Pensijas turpmāk tiks pārrēķinātas automātiski

Ar pieņemtajām izmaiņāmts noteikts, ka automātiskais pensijas pārrēķins veicams ne agrāk kā pēc 12 mēnešiem no iepriekšējā pensijas pārrēķina vai 12 mēnešus pēc pensijas piešķiršanas, skaitot šo periodu no nākamā mēneša pirmā datuma, no kura piešķirta pensija.