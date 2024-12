Daļu uz Ukrainu sūtīto dronu bijis jāpielāgo frontes vajadzībām

Līdz rudenim Latvija uz Ukrainu aizsūtīja ap trim tūkstošiem dronu nepilnu sešu miljonu eiro vērtībā. Taču līdz ar nosūtītajiem droniem parādījās arī informācija par to, ka daļa no tiem izrādījušies nepiemēroti frontei. "Mēs ļoti skaidri nodefinējām tās nepieciešamības vajadzības, kas bija arī no Ukrainas puses nodefinētas. Un viens no kritērijiem bija iziet cauri testiem. Testiem Latvijā un pēc tam arī testēšana notika Ukrainā. Un nu bija arī, teiksim, daļa, kas šos testus neizgāja. Tas, ka, iespējams, praktiskajā pielietojumā, dažkārt var būt kāda veicama pielāgošanās, adaptācijas posms, es to neizslēdzu," saka aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P).