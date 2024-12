Francijā apšaudēs bojā gājuši pieci cilvēki

Četri cilvēki, tostarp divi apsargi un divi nometnē uzturējušies vīrieši, tika nošauti piekrastē netālu no Denkerkas. Pilsētas galvenā prokurore Šarlote Hūē norāda, ka šāvējs ir atzinis vainu arī oar iepriekš notikušo apšaudi netālu esošajā Vērmutas pilsētā.

Saskaņā ar prokurora teikto viens 29 gadus vecs vīrietis tika nogalināts ar "vairākiem šāvieniem" plkst. 15.15 pēc vietējā laika (plkst. 14.15 pēc Griničas laika) pie savas mājas Vērmhoutā, ciematā uz dienvidiem no pilsētas.

Aptuveni 45 minūtes vēlāk netālu no ostas, kas atrodas uz rietumiem no Denkerkas, tika nogalināti divi apsargi vecumā no 33 un 37 gadiem. Savukārt dažas minūtes vēlāk tika nošauti vēl divi vīrieši 19 un 30 gadu vecumā. Viņi bija apmetušies netālu esošajā migrantu nometnē.