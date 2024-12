"Cerība panākt taisnīgumu." Zolitūdes traģēdijā cietušo biedrības vadītāja par AT nolēmumu

Biedrība gaidījusi līdzīgu spriedumu jau Rīgas apgabaltiesā, un Ločmelei esot ļoti žēl, ka tikai AT plašāk ieskatījusies lietas apstākļos un vērtējusi to, ko viņas ieskatā vajadzēja vērtēt jau apgabaltiesā.

Ločmeli ļoti pārsteidzis, ka līdz šim neviena tiesa nebija meklējusi kopsakarību starp glābēju bojāeju un apsūdzēto vainu un būvniecības normu pārkāpumiem. "Šeit pirmo reizi AT faktiski norāda, ka glābēji gājuši bojā arī tādēļ, ka pieļauts būvniecības normu pārkāpums," sacīja biedrības vadītāja.

Lūgta vērtēt to, ka vairāki apsūdzētie tomēr tikuši cauri sveikā, Ločmele atbildēja, ka, spriežot pēc nolēmuma, AT saskatīja nenovērtēto nozieguma daļu tieši pašā būvniecības procesa uzraudzībā uz vietas. "Cik es varu saprast, tad visi pārējie bija patālu no pašas būvniecības," piebilda Ločmele.