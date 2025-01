Minētie grozījumi, ņemot vērā saņemto atzinumu no Eiropas Komisijas, tika skatīti 03.12.2024. Sociālo un darba lietu komisijas sēdē, kas, balstoties uz atzinumā minēto, nolēma virzīt apstiprināšanai minēto likumprojektu 3. lasījumā pēc 2024. gada 2. janvāra, kad tiks sniegta atbilde no Latvijas puses uz Eiropas Komisijas sniegto atzinumu. Vienlaikus minētajā sēdē tika nolemts no likumprojekta izslēgt grozījumu, kas paredzēja iekļaut alkoholisko dzērienu marķējumā informāciju piktogrammu veidā, kura mudina iedzīvotājus nelietot alkoholu grūtniecības laikā un vadot transportlīdzekli, kā arī iekļaut marķējumā informāciju par alkoholisko dzērienu sastāvdaļām, uzturvērtību, tai skaitā enerģētisko vērtību, ņemot vērā Eiropas Komisijas izteiktos iebildumus.