ASV raķešu kreiseris nejauši notriecis amerikāņu iznīcinātāju virs Sarkanās jūras

Tas bija viens no nopietnākajiem ASV militāro spēku apdraudējuma gadījumiem pēdējā gada laikā Jemenas hutiešu nemiernieku apšaudīto mērķu vidū.

Abi piloti veiksmīgi katapultējās un tika atrasti dzīvi, lai gan viens guva vieglus ievainojumus. Incidents uzsver bīstamību Sarkanajā jūrā, kur Irānas atbalstīto hutiešu uzbrukumi kuģiem turpinās, neraugoties uz to, ka reģionā patrulē ASV un Eiropas militārās koalīcijas.

Notriektā lidmašīna F/A-18 Super Hornet piederēja 11. iznīcinātāju eskadriļai no Okeānas bāzes Virdžīnijas štatā. Incidents notika pēc tam, kad lidmašīna pacēlās no lidmašīnu nesēja "USS Harry S. Truman", kas darbojas kā daļa no trieciengrupas šajā reģionā. ASV Centrālā pavēlniecība atzina, ka raķešu kreiseris "USS Gettysburg" nejauši uzbrucis iznīcinātājam, taču nepaskaidroja, kā tas bija iespējams, ja grupā bija radio un radaru sakari.