VIDEO "Uzņēmēji" no hosteļa. Vairākus lietuviešiem piederošus uzņēmumus ar nodokļu parādiem pārraksta uz fiktīviem īpašniekiem

Jāatgādina, ka Juridiskais birojs maksātnespējas jautājumos konsultēja cilvēkus par atbrīvošanos no parādiem ar maksātnespējas procesa palīdzību. Taču, maldināti, daudzi ne vien tā arī palika ar saviem parādiem, bet nonāca vēl sliktākā situācijā. Raidījums "De Facto" jau šogad janvārī stāstīja, ka viens no uzņēmumiem, kas kā biroju pārstāvošs figurēja līgumos ar klientiem, bija SIA "LNI", kas oficiāli bija noformēts uz biroja vadītāja Oto Bezbaiļa brāļa vārda. Šogad maijā uzņēmums tika pārrakstīts kādam 64 gadus vecam Lietuvas pilsonim Sigitam Stasiulim. Un izrādās – SIA "LNI" tāds nav vienīgais.

No maija līdz pat novembrim Sigitas Stasiulis kļuvis par īpašnieku vai valdes locekli 12 Latvijas uzņēmumos (SIA "LNI", SIA "DI-VISION", SIA UMDK, SIA "Naturelo", SIA "ogapoga", SIA "Are Būve", SIA "SK Celtnieks", SIA, "CK7", SIA "Ltdautolīzings", SIA "CONTENT", SIA "ONIORS", SIA "RV Group"). Tie darbojas dažādās jomās, ir lielāki un mazāki, bet vienojošais ir tas, ka lielai daļai no tiem ir nodokļu parādi.