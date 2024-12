Ziemassvētku dienā noķerti 20 dzērājšoferi

​No aizturētajiem transportlīdzekļu vadītājiem sešiem alkohola koncentrācija organismā bija no 0,5 līdz vienai promilei, diviem - no vienas līdz 1,5 promilēm, bet 11 transportlīdzekļu vadītāji pie stūres bija sēdušies stiprā reibumā, kad alkohola koncentrācija organismā pārsniedz 1,5 promiles.

Par transportlīdzekļa vadīšanu dzērumā un bez tiesībām Rīgā, Vidzemē un Zemgalē sākti astoņi kriminālprocesi, bet Zemgalē sākts arī viens kriminālprocess par transportlīdzekļa vadīšanu narkotisko vielu ietekmē. Savukārt Latgalē viens šoferis mēģinājis izvairīties no alkohola koncentrācijas pārbaudes izelpā.

Valsts policija kopš 20.decembra pastiprināti uzmanību pievērš konkrētiem satiksmes apdraudējumiem - iespēju robežās policija rīko pārbaudes visā Latvijā, uzsvaru liekot uz to, lai autovadītāji nebrauc pie stūres reibumā, kā arī tiek pārbaudītas drošības jostas un tas, vai pasažieri tiek pārvadāti droši.

Valsts policija no 20. līdz 26.decembrim ir veikusi 23 618 transportlīdzekļu vadītāju pārbaudes visā Latvijā, kurās pieķerti 85 dzērājšoferi un četras personas, kuras transportlīdzekļus vadīja narkotisko vielu ietekmē.

Reidos Valsts policija visvairāk konstatējusi autovadītājus stiprā alkohola reibumā - virs 1,5 promilēm, pēc tam ierindojas autovadītāji alkohola reibumā no 0,5 līdz vienai promilei, bet vismazāk konstatēti autovadītāji alkohola reibumā no vienas līdz 1,5 promilēm.

Visvairāk iereibušu autovadītāju līdz šim bijis vecumā grupā no 31 līdz 50 gadiem, bet vismazāk - vecuma grupā līdz 30 gadiem.

Turklāt tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.