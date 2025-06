VID muitnieki liedz astoņu sankcijām pakļauto motociklu izvešanu uz Baltkrieviju

Luksuspreču sarakstos cita starpā ir iekļauti arī motocikli, kuru vērtība pārsniedz 5000 eiro par katru, kā arī to piederumi un rezerves daļas.

Lai nepieļautu sankcijām pakļautu preču pārvietošanu pāri ES ārējai robežai, šogad pirmajos piecos mēnešos VID Muitas pārvalde liedza piemērot muitas procedūras 956 kravām. Tostarp 797 gadījumos tika liegts izvest sankcijām pakļautu preču kravas no ES, bet 159 gadījumos - ievest kravas ES no Krievijas un Baltkrievijas. Luksuspreces izvest no ES šogad liegts vairāk nekā 30 gadījumos.