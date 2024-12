Izmaiņas Gaujas Nacionālā parka normatīvajā regulējumā īpašumu apsaimniekošanai raisa jautājumus

Izmaiņu mērķis ir stiprināt dabas vērtību saglabāšanu un mazināt cilvēka darbības negatīvo ietekmi uz vidi, īpaši dabas lieguma zonās. Viens no jaunā regulējuma galvenajiem aspektiem ir galvenās cirtes aizliegums dabas lieguma zonās. Lai arī šis ierobežojums jau sen ir spēkā citās aizsargājamās teritorijās, GNP vēsturiski ir cita situācija.

"Jaunais regulējums paredz atteikties no šiem izņēmumiem. Sagaidāms, ka šīs izmaiņas sniegs pozitīvu ietekmi uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, īpaši Eiropas nozīmes biotopos un sugās, kas cieš no intensīvas mežsaimnieciskās darbības."

Noteikumu projekts sagatavots, pamatojoties uz detalizētu dabas vērtību inventarizāciju un aktuālo teritorijas novērtējumu, kā arī ietekmējošo faktoru analīzi. Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes aprēķiniem plānoto izmaiņu rezultātā fiziskām un juridiskām personām piederošajos mežos GNP paredzams, ka platības, kur ir aizliegta mežsaimnieciskā darbība samazināsies no 5086,68 ha uz 4146 ha, galvenās cirtes aizliegums palielināsies no 99,3 ha uz 5577 ha, kailcirtes aizliegums palielināsies no 859 ha uz 3435 ha, kā arī tiks noteikts kopšanas cirtes aizliegums 4121 ha platībā.