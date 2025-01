Mūža balvas dejas mākslā saņems horeogrāfes Gunta Bāliņa un Baiba Rasma Šteina

Kategorijā "Laikmetīgās dejas iestudējums vai notikums" izvirzīta Anša Rūtentāla kustību teātra dejas filma "Dēls", mākslinieku apvienības "Art For Rainy Days" laikmetīgās dejas un cirka izrādes "How A Spiral Works", Ģertrūdes ielas teātra izrāde "Iekšas", Latvijas Kultūras akadēmijas izrāde "Silueta burti", dejas kompānijas "Sixth" solo izrāžu vakars "Sometimes I Do Something", biedrības "Party" dejas izrāde "Trīsošā migla".